Senado impõe derrota a Bolsonaro em medida sobre remoção de conteúdo na internet

O presidente do Senado brasileiro devolveu na quinta-feira ao Governo uma polémica medida provisória assinada pelo chefe de Estado, que limitava a eliminação de conteúdos publicados nas redes sociais, impondo uma derrota a Jair Bolsonaro.

Rodrigo Pacheco, que além do Senado preside ainda o Congresso do Brasil, anunciou em plenário a devolução ao Executivo da medida provisória, alegando, entre outros motivos, "insegurança jurídica" e exercício abusivo do Governo.

Pacheco referiu o regimento interno do Senado Federal, em que consta que cabe ao presidente do Senado "impugnar as proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição ou às leis".