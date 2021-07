Senado nomeia Presidente interino no Haiti

O Senado haitiano nomeou Joseph Lambert, atual chefe da Câmara Alta, como Presidente interino do Haiti e negou a autoridade do primeiro-ministro interino, Claude Joseph, que se encontra no poder desde o assassínio de Jovenel Moise.

A resolução, assinada por oito dos 10 senadores que ainda estão ativos, aponta que Claude Joseph foi afastado do cargo na segunda-feira, no último decreto assinado por Moise antes do seu assassinato na quarta-feira, confirmou à agência espanhola Efe o agora Presidente interino haitiano, Joseph Lambert.

A resolução afirma que Lambert assumirá o cargo de Chefe de Estado até 07 de fevereiro de 2022, data em que terminaria o mandato de Jovenel Moise.