Senador campeão de votos no Brasil e crítico de Bolsonaro morre com Covid-19 aos 58 anos

O senador brasileiro Sérgio Olímpio Gomes, conhecido na política como Major Olímpio por ter passado quase 30 anos na Polícia Militar de São Paulo, morreu esta quinta-feira nessa cidade de Covid-19. Ele tinha sido internado dia 2 com sintomas da doença, foi transferido dia 5 para uma unidade de cuidados intensivos devido ao rápido agravamento do seu estado de saúde, e esta quinta-feira teve a morte cerebral confirmada pelos médicos.

Eleito senador pelo estado de São Paulo em 2018 com mais de nove milhões de votos, Major Olímpio era uma das pessoas mais respeitadas do mundo político brasileiro pelo seu carácter e carreira ilibada. O senador foi eleito como aliado de Jair Bolsonaro e durante o primeiro ano de governo do novo presidente, 2019, foi líder do governo no Congresso, mas deixou o cargo por discordar de atitudes e da forma de governar do chefe de Estado, de que passou a ser um dos maiores críticos.

Com um tamanho avantajado, para alguns assustador, e um vozeirão que se sobrepunha a tudo e todos, Major Olímpio defendia os seus pontos de vista com firmeza e irritava adversários quando debatia no Senado. Mas, fora desses momentos de discussão acalorada, era uma pessoa doce e afável, uma espécie de "paizão", como muitos o descrevem, e era um dos poucos com amigos e circulação livre em todos os sectores políticos.

Em 2016, Major Olímpio protagonizou um momento épico da política brasileira, quando, sem ser convidado, invadiu a cerimónia onde o ex-presidente Lula da Silva ia ser nomeado ministro da Casa Civil pela presidente Dilma Rousseff, numa clara manobra para evitar que o antigo governante fosse preso devido aos muitos processos a que já nessa altura respondia. Com o seu vozeirão, Major Olímpio saiu do elevador na sala do Palácio do Planalto, em Brasília, já gritando incessantemente uma única palavra, "Vergonha!, Vergonha!", foi expulso pela segurança mas contribuiu com o seu gesto e a repercussão que o episódio teve para a anulação pela justiça no dia seguinte da nomeação de Lula.

A família do popular militar e político anunciou que, a pedido dele, vai doar os órgãos que for possível. Mas essa decisão caberá aos médicos, que avaliarão se e o que pode ser doado, já que Major Olímpio morreu com uma doença altamente contagiosa.

O senador morreu exatamente no dia em que o negacionista Jair Bolsonaro pôs em dúvida se a Covid-19 realmente matava tanto como a imprensa diz. Em Brasília, Bolsonaro insinuou que o suposto colapso no sistema de saúde de todo o Brasil é exagerado propositadamente por governadores de estado e por autarcas para atingir o seu governo, e perguntou aos jornalistas se eles tinham como garantir que todas as mortes atribuídas à Covid-19 realmente foram provocadas por essa doença.