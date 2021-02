Senador do Texas criticado por ir de férias em plena crise causada por vaga de frio

Mais de 30 pessoas morreram no sul dos EUA e mais de 13 milhões de texanos estão sem acesso a água potável, situação que levou ontem o presidente Joe Biden a decretar o estado de desastre nesse estado do sul dos EUA.



O senador republicano Ted Cruz está no centro de um escândalo depois de ter ido partido para Cancun com a família enquanto o Texas, estado que o elegeu, enfrenta uma situação de emergência por causa da vaga de frio.Mais de 30 pessoas morreram no sul dos EUA e mais de 13 milhões de texanos estão sem acesso a água potável, situação que levou ontem o presidente Joe Biden a decretar o estado de desastre nesse estado do sul dos EUA.

Numa explicação desajeitada no regresso apressado do México, Cruz, um dos senadores que defendeu Trump no processo de impeachment, afirmou, na quinta-feira, que “quis ser um bom pai” ao levar as filhas de férias. Mas voltou, diz, ao sentir “que não estava a agir bem”.





Nas redes sociais, Cruz foi ainda criticado por deixar para trás o cão da família. Vizinhos do senador em Houston viram o cão pelo vidro da porta da entrada da casa, partilhando de imediato as imagens no Twitter.