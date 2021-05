Senadores denunciam ameaças em comissão que investiga a pandemia de Covid-19 no Brasil

Um grupo de senadores que investiga a resposta do Governo brasileiro à pandemia de Covid-19 denunciou esta terça-feira que "recebeu várias ameaças" e exigiu uma investigação da Polícia Federal.

A denúncia foi apresentada pelo senador Randolfe Rodrigues perante a Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) criada no Senado para esclarecer se o Governo liderado pelo Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, falhou no combate à pandemia, que já provocou mais de 436 mil mortos no país.

Segundo Rodrigues, ameaças da mais diversa gravidade foram recebidas por vários membros da CPI através das suas redes sociais e sistemas de mensagens pessoais.