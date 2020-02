Senadores protocolam ação para anulação do mandato do filho de Bolsonaro

Senadores de três partidos da oposição de esquerda ao presidente Jair Bolsonaro protocolaram esta quarta-feira, 19, uma ação visando a anulação do mandato do também senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do governante.



A ação foi entregue ao presidente do Conselho de Ética do Senado, senador Jaime Campos, que agora vai consultar a área jurídica do Congresso antes de decidir se arquiva ou dá prosseguimento ao pedido.

A ação que visa a perda do mandato de senador de Flávio, eleito em 2018 na mesma disputa que levou o pai à presidência do Brasil, é subscrita por senadores do Partido dos Trabalhadores, PT, do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, e do Partido Rede Sustentabilidade.



Vários deputados desses mesmos partidos também participaram na entrega da ação ao senador Jaime Campos, como imagem simbólica de apoio aos colegas do Senado.

O documento afirma que Flávio Bolsonaro fere e afronta o decoro parlamentar, entre outros motivos, por ter fortes laços com milícias armadas que atuam no Rio de Janeiro. São citados diversos atos e discursos de Flávio em defesa de milicianos, nomeadamente as homenagens que fez quando era deputado no Rio de Janeiro ao ex-capitão da polícia e líder da mais sangrenta milícia fluminense Adriano Magalhães da Nóbrega, morto pela polícia da Bahia 10 dias atrás, e cuja mãe e mulher o senador empregou durante anos como assessoras parlamentares.

A ação também cita investigações que o Ministério Público realiza contra Flávio Bolsonaro por diversas irregularidades.



Entre elas está a acusação de que no gabinete de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado funcionava um esquema criminoso de contratação de funcionários fantasmas para desvio dos salários deles e de parte dos salários de assessores efetivos para um "saco azul" do atual senador, e a de que o político usa negócios imobiliários para lavar dinheiro ilícito.

Esta semana, Flávio Bolsonaro criou uma nova polémica, ao publicar na sua página na Internet a foto de um cadáver, afirmando ser do miliciano morto na Bahia, e acusando a polícia desse estado de ter torturado brutalmente o miliciano antes de o executar à queima-roupa.



A publicação da foto foi considerada um ultraje, e a polícia e o governo da Bahia desmentiram veementemente ter havido tortura ou execução e dispuseram-se a dar todas as explicações sobre o caso às autoridades que o desejem.