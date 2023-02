Senhorio norte-americano cobra 184,71 euros extra de renda a inquilina por ter um peixe

13,85 euros

Nic vive numa casa arrendada nos EUA e ficou chocada quando, ao verificar o recibo da renda mensal, observou que o senhorio estava a cobrar uma taxa de 200 dólares (184,71 euros) de renda por ter um peixe-dourado como animal de estimação.A mulher colocou um vídeo no TikTok onde mostrava ao recibo de arrendamento que recebeu do senhorio. No vídeo é possível ver que há até uma nota que diz: "Há uma taxa única de 200 dólares por ter um peixe, embora não sejam permitidas raças agressivas. Além disso, há uma renda mensal de 15 dólares () para animais de estimação", de acordo com o jornal inglês Daily Mirror.Os seguidores não demoraram a reagir e afirmaram: "Estas taxas de arrendamento estão a ficar fora de controlo". Alguns até brincaram com a situação: "Raças agressivas? Como o quê, piranhas?"Contudo, apareceram alguns comentários de compreensão para com o senhorio. "O meu senhorio disse partiu o aquário gigante que tinha e causou muitos estragos.. Era um tanque enorme... Por isso, [a taxa] até que é válida", comentou um seguidor.