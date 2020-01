Um homem morreu num parque infantil em St. Helens, no passado domingo, 26 de janeiro. A polícia dirigiu-se à casa da mãe do suposto homem para anunciar a morte do filho mas acabou por cometer um grande erro. Afinal o filho da senhora estava vivo.

"A polícia apareceu na casa da minha mãe, sentou-a e disse que eu estava morto", revelou Wes McDonnell, de 39 anos.

O homem de Northampton disse que a polícia "juntou dois mais dois e conseguiu cinco" depois de encontrar a sua conta no Facebook e ver que tinha o mesmo nome que o homem encontrado morto no parque infantil.

"Ela ligou-me a pensar que eu não ir atender o telemóvel e quando atendi ficou histérica.", revelou o homem de 39 anos. Wes não tinha respondido à mensagem que a mãe lhe tinha enviado naquela manhã, deixando-a a pensar que tinha realmente morrido.

"Eu tenho o mesmo nome que o homem que morreu. Acho que eles encontraram o nome dele na identificação, entraram no Facebook e escreveram o meu nome. Viram que eu tinha amigos nas forças de segurança – o homem que morreu estava nas forças de segurança – e assumiram que eu fosse o homem", confessou Wes que demonstrou muito desagrado pela atitude das autoridades.

A mãe, Anita McDonnell, disse que o "coração começou a bater" quando um polícia perguntou se podia entrar na sua casa por volta das 12h30 de segunda-feira, 27 de janeiro.

A mulher de 63 anos contou que os polícias a mandaram sentar e disseram-lhe que o filho tinha falecido. "Eu acreditei nele [no polícia], quando ele disse que o meu filho estava morto. Acreditei nele por ser polícia".

Anita McDonnell revelou que perdeu uma filha há 16 anos e que a situação a levou de volta para essa altura.

A polícia já assumiu a situação e confirmou que foram eles quem identificou o homem errado. A mãe de Wes disse que a polícia devia ter confirmado melhor se era o filho ou até terem-lhe feito perguntas.

"Tivemos em contacto com a família McDonnell e está a ser feita uma revisão interna para que possamos entender exatamente o que aconteceu e avaliar o que podemos aprender com o incidente para garantir que não acontece novamente", disse o chefe da polícia de Merseyside, Jon Roy.

Wes McDonnell apresentou uma queixa à polícia de Merseyside depois do incidente.