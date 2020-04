Sente dores nas costas ao fim de um dia de teletrabalho? Estas dicas vão ajudá-lo a manter a postura correta

A pandemia de coronavírus que assola o Mundo está a obrigar milhares de funcionários trabalhar remotamente a partir de caso teletrabalho, algo que para muitos representa uma enorme novidade.

No entanto, é importante assegurar que o teletrabalho é feito em segurança, nomeadamente ao nível da postura corpural, que se nã for respeitada, poderá ter implicações negativas na saúde.





O El Mundo recorreu aos conselhos do fisioterapeuta Moisés Expósito para aconselhar os seus leitores da melhor maneira de trabalhar em casa em frente do computador.

Assim, é importante que se resista à tentação de trabalhar sentado no sofá ou mesmo na cama, e optar por colocar o material de trabalho numa mesa e sentar numa cadeira confortável, com um apoio de costas com uma altura igual ou superior às nossas.

Uma das técnicas sugeridas pelo especialista é a colocação de livros no chão, de maneira a criar um apoio para colocar os pés, de forma a que a coluna fique estável e numa postura correta.

Os braços devem ficar relaxados sobre a mesa, com os antebraços apoiados. O especialista aconselha ainda que o teletrabalhador se levante de hora e meia em hora e meia para relaxar os músculos através de uma pequena caminhada. Caso o trabalho o permita, deve ainda realizar alongamentos para descomprimir.

