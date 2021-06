Sente-se observado? Cientistas calculam que 1715 estrelas da galáxia têm vista privilegiada para o planeta Terra

Cientistas descobriram que cerca de 1715 estrelas, das quais centenas são planetas, têm vista privilegiada para o planeta Terra. Nos próximos cinco mil anos mais 319 estrelas também compartilharão a vista.

De acordo com um estudo publicado esta quarta-feira na revista Nature, o método consistiu em inverter a técnica usada para descobrir se há vida noutros planetas e tentaram descobrir de que sítios é que nos podem ver.

A autora principal do estudo e diretora do Instituto Carl Sagan da Universidade Cornell, Lisa Kaltenegger, explica que os cientistas procuram "por planetas potencialmente habitáveis observando-os enquanto eles cruzam em frente à estrela que estão a orbitar, o que diminui ligeiramente a luz das estrelas".

Os investigadores observaram mais de 330 mil estrelas num raio de 326 anos-luz da Terra em telescópios espaciais. Os resultados apontam apenas para 1715 estrelas porque o ângulo para ver a Terra passar em frente ao sol é muito pequeno.

Assim, o estudo conclui que estas estrelas tiveram vista para o nosso planeta nos últimos cinco mil anos.

"Quando eu olho para o céu, parece um pouco mais amigável porque é como se alguém estivesse a acenar para mim", confessa Lisa.

O cientista planetário Alan Boss do Carnegie Institution for Science, não fez parte do estudo e chamou-o de "provocativo" em declarações ao HuffPost. Boss afirma que "além de ver a Terra à frente da estrela, os telescópios espaciais próximos podem localizar mesmo que a geometria cósmica esteja errada. Portanto, civilizações inteligentes que têm telescópios espaciais podem estar a estudar-nos agora".