Sentença definitiva de 25 anos de prisão para militares que assassinaram Víctor Jara em 1973

O Supremo Tribunal do Chile condenou sete militares na reserva pelo sequestro e homicídio do cantor e compositor chileno Víctor Jara, um dos crimes mais emblemáticos da ditadura chilena.

O Supremo rejeitou os argumentos da defesa contra a sentença, proferida pelo Tribunal de Recurso em novembro de 2021, que condenou Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana e Hernán Chacón Soto a 25 anos de prisão pelo homicídio e sequestro do músico e também do diretor do Serviço Prisional na altura, Littré Quiroga.

"Os factos descritos (...) são reais, uma vez que ocorreram num determinado lugar e tempo e estão provados, legalmente acreditados através dos meios de prova", afirmou o tribunal, na segunda-feira, num acórdão unânime.