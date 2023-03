Jornalista russo condenado por partilhar alegada notícia falsa sobre Forças Armadas

Um tribunal da região de Kemerovo, Sibéria ocidental, condenou esta sexta-feira a oito meses de trabalhos sociais um jornalista acusado de difundir deliberadamente informação "falsa" sobre as Forças Armadas da Rússia, na primeira sentença com base neste artigo do Código penal.

A sentença foi aplicada ao jornalista Andrei Novashov, e segundo o diário Taiga.info, a juíza Olga Luchankina do tribunal do distrito de Rudnichnik também o proibiu de exercer a sua atividade durante um ano.

A defesa anunciou que vai apelar da sentença.

A procuradoria tinha pedido 11 meses de trabalho social e dois anos de proibição das suas atividades na internet.

Novashov, que colaborou com o Taiga.info e o Sibir.Realii, declarado "agente estrangeiro" pelo ministério da Justiça russo, foi acusado de publicar informação "falsa" por ter divulgado um artigo de uma outra pessoa sobre a cidade de Mariupol, leste da Ucrânia, e ainda quatro publicações no VKontakte, o Facebook russo.

Segundo o Taiga.info, o jornalista negou as acusações e antes de ser sentenciado, recordou as leis repressivas e revelou como foi afastado do seu trabalho.