Os dois principais partidos independentistas catalães, a ERC e o Junts, parecem estar cada vez mais longe de apresentar uma plataforma comum nas negociações com os socialistas para apoiarem uma investidura de Pedro Sánchez.Em causa estão as linhas vermelhas de ambos os partidos nas negociações: à ERC parece bastar uma amnistia “ou outra forma legal de despenalização” dos implicados no processo independentista, enquanto o Junts, de Carles Puigdemont, não abdica de um referendo de independência.