Separatistas catalães presos por terrorismo

A Guardia Civil espanhola prendeu ontem nove separatistas catalães radicais que planeavam levar a cabo ataques à bomba contra alvos policiais e edifícios públicos "no decorrer das próximas semanas".Os detidos, todos ligados ao setor mais radical dos Comités de Defesa da República (CDR), tinham na sua posse material para fabricar explosivos e planos detalhados de pelo menos um quartel da Guardia Civil.A operação policial envolveu mais de 500 agentes, incluindo elementos da Divisão Antiterrorista da Guardia Civil, e decorreu de forma simultânea, em Barcelona, Sabadell e Santa Perpètua de Mogoda.Não foram encontradas armas, mas num dos locais onde decorreram as buscas foram apreendidos materiais usados no fabrico de bombas caseiras, incluindo ácido sulfúrico, gasolina, parafina, alumínio em pó e decapante industrial, bem como planos para o fabrico de engenhos explosivos, incluindo a potente Goma 2, frequentemente usado pelos terroristas bascos da ETA.As autoridades espanholas garantem que os detidos planeavam levar a cabo atentados à bomba no início de outubro, coincidindo com o segundo aniversário do referendo separatista de 2017 e o anúncio da sentença dos líderes independentistas presos.Os suspeitos, todos ligados às Equipas de Resposta Técnica, a ala mais radical dos CDR, foram acusados de terrorismo, rebelião e posse de explosivos.