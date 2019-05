Separatistas presos suspensos em Espanha

Após dois dias de debates acalorados, a Mesa do Congresso espanhol decidiu esta sexta-feira suspender de "forma automática" os quatro deputados separatistas catalães detidos.Com os votos do PSOE, do PP e do Cidadãos, e a oposição do Podemos, ficou decidido que Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull e Jordi Sànchez estão suspensos de todos os deveres e direitos de deputados, com efeitos retroativos desde a constituição do novo Parlamento, no dia 21 de maio.A ERC, de Junqueras, anunciou um pedido de reconsideração da decisão, embora com escassas perspetivas de sucesso.Meritxell Batet, a nova presidente do Congresso, admitiu que a situação é inédita mas assegurou ter feito tudo para respeitar os princípios constitucionais e os direitos dos deputados.As suspensões vão alterar os cálculos da maioria absoluta no hemiciclo, pelo que foi encomendado um estudo para decidir como esta deve ser calculada agora.Caso os quatro nomes se mantenham nas listas, mas sem poder votar, o primeiro-ministro Pedro Sánchez verá facilitada a obtenção de maiorias parlamentares.