Os separatistas radicais que foram detidos na semana passada na Catalunha por suspeita de planearem ações violentas, incluindo ataques à bomba, tencionavam tomar de assalto o Parlamento Autonómico, em Barcelona, no dia em que fossem reveladas as sentenças dos dirigentes independentistas que estão a ser julgados por rebelião e desobediência. Um dos detidos terá confessado à polícia que o presidente do governo catalão, Quim Torra, "prometeu abrir as portas do Parlamento" aos radicais.

De acordo com o juiz Manuel García Castellón, que lidera a instrução do caso, o assalto ao Parlamento foi "encomendado" aos Comités de Defesa da República, a ala mais radical do movimento independentista, pelo Centro de Segurança da Informação da Catalunha (CesiCat), também conhecido como o ‘CNI catalão’, numa referência ao CNI, a ‘secreta’ espanhola. Este organismo, dependente do governo catalão, foi criado em 2009 com a missão principal de garantir a segurança das telecomunicações na Catalunha, mas assumiu-se nos últimos anos como uma espécie de serviço de informações do movimento independentista.

Os autos do juiz Castellón revelaram ainda que um dos sete separatistas radicais detidos na semana passada por suspeita de prepararem atos terroristas admitiu à polícia que "lhe disseram que o presidente Quim Torra ia abrir as portas do Parlamento" para a operação, cujo objetivo era "subverter a ordem constitucional" e "dar início à luta armada pela independência da Catalunha.

A Operação Judas resultou na detenção de nove separatistas, sete dos quais ficaram presos preventivamente por terrorismo. Tinham material para fabricar bombas e planeavam atos violentos.Os detidos planeavam uma campanha violenta entre o segundo aniversário da proclamação da ‘república’ catalã, que se assinala esta terça-feira, e a divulgação da sentença dos líderes independentistas.Cinco dos detidos reuniram-se em setembro do ano passado com a irmã de Carles Puigdemont para estabelecer um "canal seguro" de comunicação entre o líder independentista no exílio e Quim Torra.