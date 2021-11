Será necessária uma eventual vacina contra a nova variante Omicron da Covid-19? Cientistas estão a investigar

Com a chegada da nova variante da Covid-19, Omicron, a eficácia da vacina é colocada em causa... será que esta variante vai derrubar a eficácia do processo de vacinação atual? E se sim, quanto tempo pode demorar até termos uma nova vacina mais eficaz?Apesar do impacto da nova variante nas vacinas contra a Covid-19 ainda não ser conhecido, os cientistas estão a colocar em causa a sua eficácia, segundo noticiou o jornal The Telegraph.A BioNTech, a empresa alemã responsável por trazer ao mundo a vacina da Pfizer contra a Covid-19, alegou esta sexta-feira que no espaço de "duas semanas" iria conseguir averiguar a necessidade de uma nova vacina e que, depois disso, precisaria de três meses e alguns dias para a produzir. "A Pfizer e a BioNTech irão tomar medidas para adaptar a vacina de mRNA à nova variante em seis semanas e enviar lotes novos no espaço de 100 dias", avançou a empresa.As vacinas de mRNA, como a Pfizer e a Moderna, são de fabrico mais rápido do que as convencionais. Poderemos esperar, na eventualidade de ser necessária uma nova vacina, que esta esteja disponível no final de fevereiro.Os especialistas alertam que existem alguns obstáculos no processo de criação da nova vacina, como a eventual necessidade da mesma ser testada em humanos e o facto de ser necessário mais do que "um ajuste" à vacina anterior para criar uma nova.