Será Meghan Markle na fotografia que está a intrigar o mundo?

Meghan Markle não para de dar nas vistas pelas fugas ao protocolo da família real. Desta vez, é uma fotografia que está a gerar a dúvida nos fãs que pensam ter visto a duquesa a passear o cão fora do palácio.

Na imagem a mulher aparece de boné e vestida de preto, como se estivesse disfarçada.

Lisa Petrillo, repórter da CBS, foi quem capturou a fotografia, alegando que é a duquesa de Sussex que passeava o animal de estimação nas imediações do palácio de Kensington.





So incredibly enough, walking by @kensingtonroyal -we spotted this beautiful, woman with a familiar air"outside the entrance to the private residence where Harry& Meghan live . MEGHAN!? her dog was doing his business. She couldn’t have been sweeter. #princessespickuppooptoo pic.twitter.com/G0SkQelmPE