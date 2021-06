Será que consegue resolver esta conta? Descubra a operação que está a dividir a internet

"resolvo os parênteses, a multiplicação e depois a divisão. Por isso acredito que seja 1".Segundo uma consultora da empresa de tutoria virtual Maths-Whiz, Fiona Goddard, ambas as soluções estão corretas, pois a forma de resolução depende do modo como cada país adota a resolução deste tipo de problemas "preferindo primeiro a resolução dos parêntesis ou as multiplicações/divisões", métodos conhecidos por 'BODMAS' e 'PEMDAS'.O 'BODMAS' consiste na ordem das operações como sendo: parêntesis, potências, divisão, multiplicação, adição e subtração.Já a opção 'PEMDAS' não dá perioridade aos parêntesis, daí a solução ser 16.O problema foi colocado no perfil de Twitter em 2019 e até hoje, conta com perto de 15 mil comentários.