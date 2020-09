Será que o leite materno protege contra a Covid-19? Estudo responde

O leite materno pode ajudar a proteger os bebés contra o novo coronavírus, sugere um estudo realizado por uma equipa da Universidade de Tecnologia Química de Pequim, na China.De acordo com a investigação, o leite materno impede o vírus de se alojar e de se replicar nas células.O estudo serviu-se de células de pulmão e intestino humanas. Em seguida, os cientistas analisaram que efeito o leite materno (recolhido em 2017, antes da pandemia), tinha sobre as mesmas.As células foram misturadas com o leite e posteriormente expostas ao SARS-CoV-2, permanecendo saudáveis. Na maioria dos casos, o vírus não conseguiu penetrar nas células ou então não foi capaz de se multiplicar.Estes resultados sugerem que o leite materno pode inibir o novo coronavírus tal como faz com outros vírus e bactérias. A explicação poderá estar na proteína do leite, que tem propriedades antiinflamatórias e que é a responsável por impedir a fixação viral e a replicação.