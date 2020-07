"Serão as mais fraudulentas da história": Trump pede que eleições presidenciais de novembro sejam adiadas

Donald Trump pediu esta quinta-feira que as eleições presidenciais dos EUA, marcadas para novembro de 2020, fossem adiadas. Numa publicação feita nas redes sociais, o presidente dos EUA manifestou-se contra a receção de votos pelo correio, uma medida pedida por alguns estados, por temer que sejam "as eleições mais imprecisas e fraudulentas da história".



"Com o voto universal por correio (não para quem está fora do país, porque isso é bom), 2020 será a mais imprecisa e fraudulenta eleição da história. Vai ser uma vergonha para os EUA", afirma Donald Trump.

No Twitter, o presidente pediu que as eleições presidenciais fossem adiadas "até que as pessoas possam votar de forma própria, segura e secreta".

A reação surge depois de vários estados começarem a planear secções de voto apenas com voto por correio (Califórnia, Utah, Havai, Colorado, Oregon e Washington).

Apesar dos receios de Trump, os estudos feitos nos últimos anos dão conta de que o sistema eleitoral norte-americano, mesmo no que diz respeito aos votos por correio, será pouco suscetível a casos de fraude.