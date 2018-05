Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Serge Dassault (1925-2018)

Morreu o magnata da aviação militar francesa. Tinha 93 anos.

01:30

O industrial francês, Serge Dassault, morreu como viveu.



Foi na segunda-feira que o fabricante dos aviões de guerra Mirage e Rafale sofreu um ataque cardíaco enquanto trabalhava no escritório que mantinha aos 93 anos, na sede do grupo, no coração de Paris.



Sucessor do pai, que sobreviveu ao Holocausto, foi eleito senador e autarca pela direita gaulista e era o terceiro homem mais rico de França, com a fortuna avaliada em 12,7 mil milhões de euros.