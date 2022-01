Sergio Mattarella é reeleito presidente de Itália

Sergio Mattarella, de 80 anos, foi reeleito, este sábado, chefe de Estado de Itália. O antigo juiz obteve os 505 votos necessários entre os 1009 eleitores, no final de seis dias e oito votações.Mattarella pretendia cumprir um único mandato de sete anos, mas afirmou "respeitar a vontade do Parlamento".A eleição do Presidente decorria há uma semana, sem acordo quanto a um nome. A oitava votação, que confirmou Sergio Mattarella como o presidente reeleito, resultou num grande aplauso no parlamento italiano.O presidente foi visto como a única solução para superar a crise política.Esta é a segunda vez consecutiva que um Presidente italiano renova o seu mandato de sete anos. Em 2013, Giorgio Napolitano também permaneceu no cargo.O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou o italiano Sergio Mattarella pela reeleição como Presidente da República de Itália, salientando "a importância de continuar a desenvolver e a reforçar o relacionamento" entre os dois países.

Num comunicado divulgado hoje no site oficial da Presidência da República, lê-se que Marcelo Recebo de Sousa transmitiu a Sergio Mattarella "votos de sucesso, certo do papel que continuará a desempenhar para o progresso e estabilidade de Itália".

"Nesse contexto, o Presidente da República salientou a importância de continuar a desenvolver e a reforçar o relacionamento entre Portugal e Itália, nomeadamente na esfera europeia", pode ler-se na nota.