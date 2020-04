Sérgio Moro bate com a porta do governo brasileiro ao perder braço-direito

O ex-juiz Sérgio Moro, figura mediática por ter chefiado a operação anticorrupção Lava Jato e ter condenado e mandado prender o ex-presidente Lula da Silva, oficializou esta sexta-feira a sua demissão do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil. Moro, que estava no cargo desde o início do Governo Bolsonaro, em janeiro de 2019, anunciou a saída numa conferência de imprensa realizada no Ministério da Justiça, rodeado por um forte esquema de segurança.

A confirmação da saída do cargo ocorreu horas depois de o ‘Diário Oficial’ ter publicado, ao amanhecer de sexta-feira, a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, escolhido pessoalmente por Moro e principal auxiliar na luta contra a corrupção e o crime organizado. Moro, que já tinha avisado Bolsonaro de que deixaria o cargo se Valeixo fosse demitido, sentiu-se desautorizado e, confidenciando a pessoas próximas que não rasgaria a sua trajetória para ficar no Governo a qualquer custo, optou por deixar o cargo.

A crise já se arrastava há meses - Jair Bolsonaro estava incomodado com a autonomia dada pelo ministro à Polícia Federal que, inclusive, investiga os filhos do presidente. Na manhã de quinta-feira tomou contornos irreversíveis. Em reunião com Moro, Bolsonaro avançou que iria fazer mudanças no comando da Polícia Federal, mas o ministro deixou clara a sua discordância e o encontro terminou num impasse. Por isso, Moro foi apanhado de surpresa com a publicação, na manhã de sexta-feira, da exoneração de Maurício Valeixo, quando vários membros do Governo estavam a tentar conseguir um acordo de cavalheiros. A hipótese mais consensual seria confirmar a exoneração de Valeixo, mas dando a Moro o direito de escolher o substituto.



PORMENORES

"Não é o papel da Polícia"

"O presidente queria uma pessoa (na Polícia Federal) para quem ele pudesse ligar, com quem ele pudesse colher informações de inteligência. Não é o papel da Polícia Federal prestar essas informações", declarou esta sexta-feira Sérgio Moro, emocionado, ao explicar as razões pelas quais deixava o cargo.



Termos da exoneração

Moro também não gostou dos termos da exoneração. Bolsonaro escreveu que exonerou Valeixo a pedido deste, o que é negado. No documento consta ainda o nome do ministro, como se este o tivesse endossado.