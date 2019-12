Sérgio Moro com melhor avaliação do que Jair Bolsonaro. Cidadãos preferem o ministro

O ex-juiz da operação anti-corrupção Lava Jato, Sérgio Moro, atualmente ministro da Justiça e Segurança Pública, é o membro do governo brasileiro melhor avaliado pelos cidadãos. De acordo com a Sondagem Datafolha divulgada esta segunda-feira, é possível comprovar que o antigo magistrado tem quase o dobro da aprovação do próprio presidente Jair Bolsonaro, apesar de este ter parado de cair na avaliação popular.

Segundo o levantamento, realizado pelo Datafolha em todo o Brasil nos passados dias 5 e 6, Sérgio Moro é avaliado como "ótimo ou bom" por 53% dos inquiridos. Já Bolsonaro tem pouco mais da metade dessa avaliação positiva, apenas 30%.

Além dos 53% de "ótimo ou bom", Moro é avaliado como "regular" por outros 23% dos que responderam ao questionário, sendo considerado "ruim ou péssimo" por 21%. Já Jair Bolsonaro é considerado "regular" por 32%, e "ruim ou péssimo" por outros 36%.

Como ministro, Sérgio Moro tem recebido críticas generalizadas do mundo político e da imprensa e coleccionado derrotas no Congresso, onde as suas propostas sobre combate à corrupção e à criminalidade têm sido esvaziadas ou rejeitadas. Mas ele ainda se beneficia do enorme prestígio conquistado como comandante da Lava Jato, e o seu estilo sóbrio contrasta positivamente em relação às frases desastradas de Jair Bolsonaro e aos ataques que o presidente dispara para todos os lados indiscriminadamente.