Sergio Moro compara Bolsonaro a Lula e "pisca o olho" a novos movimentos

O ex-ministro da Justiça brasileiro Sergio Moro comparou hoje o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, a Lula da Silva e manifestou-se disponível para se juntar a movimentos recém-criados a favor da democracia e contra o fascismo.

Numa entrevista publicada hoje no jornal brasileiro Folha de São Paulo, Sérgio Moro disse que a negação do Presidente Bolsonaro face à pandemia da covid-19 compara-se à do ex-chefe de Estado Lula da Silva, quando negava a corrupção nos seus governos.

Ao referir-se à gigantesca operação anticorrupção Lava Jato, que levou à prisão de empresários e líderes políticos, entre eles Lula da Silva, que está em liberdade depois de ano e meio preso, Moro disse ao Folha de São Paulo que o Partido dos Trabalhadores (PT)deveria "reconhecer os seus erros".