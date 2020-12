Sérgio Moro em empresa ligada à Odebrecht

Numa decisão surpreendente que escandalizou e dececionou muita gente, o ex-juiz Sérgio Moro, antigo chefe da operação anticorrupção Lava Jato que teve a construtora Odebrecht como um dos principais alvos, tornou-se sócio e diretor-geral de uma empresa de consultadoria que hoje defende os interesses daquela construtora.









Nas últimas semanas, Moro reuniu-se com movimentos e políticos que defendiam a sua candidatura às presidenciais de 2022 contra Jair Bolsonaro, e tudo indicava que o ex-juiz ia mesmo avançar. No entanto, de repente, a consultoria norte-americana Alvarez & Marsal, com sede em Nova Iorque, anunciou que o antigo magistrado e ex-ministro da Justiça de Bolsonaro se tinha tornado sócio da empresa e seria o novo diretor-geral da A&M no Brasil.

Além de responsável pela recuperação da Odebrecht, debilitada e cheia de dívidas depois de Sérgio Moro ter arrestado milhões da construtora e mandado prender e condenar quase todos os seus diretores, incluindo o então presidente, Marcelo Odebrecht, a Alvarez & Marsal defende também outras duas grandes construtoras envolvidas no esquema de corrupção que deu origem à Lava Jato, a OAS e a Queiroz Galvão. Com a frieza de sempre, Moro respondeu aos críticos que não é preciso ser juiz nem ministro para combater a corrupção e que é isso que ele vai continuar a fazer, sem detalhar como.





Apesar de, oficialmente, ser diretor-geral no Brasil, o contrato assinado por Moro com a consultora prevê que passe a viver nos EUA, podendo escolher entre Washington ou Nova Iorque, mas com viagens frequentes ao Brasil para liderar reuniões. Cumpre-se assim o maior desejo da mulher de Moro, Rosângela, que repetidamente disse ter medo que matassem o marido se ele ficasse no Brasil e se dedicasse à política.





Empresa defendeu Lula



Em 2016, a A&M enviou ao então juiz Sérgio Moro um parecer jurídico atestando que o ex-presidente Lula da Silva não era o dono de um apartamento triplex que a Lava Jato dizia que ele tinha recebido como luvas, mas o então magistrado rejeitou o parecer da empresa de que agora se tornou sócio e condenou Lula a 12 anos de cadeia.





Estratégia agressiva



A consultora de que Moro se tornou sócio é conhecida internacionalmente por adotar estratégias agressivas, fintando leis ou aproveitando lacunas jurídicas para defender clientes.