Sérgio Moro não descarta corrida à Presidência no Brasil

O ex-juiz Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, recusou afastar de vez a possibilidade de se candidatar à Presidência em 2022, provavelmente contra o atual presidente, Jair Bolsonaro, candidato já assumido à reeleição. Em entrevista, Moro afirmou não ter esse projeto mas também não o descartou de forma convincente."Não tenho esse tipo de ambição (ser presidente), o importante para mim é fazer um bom trabalho como ministro", afirmou Moro. No entanto, desafiado pelo entrevistador a assinar um documento público a renunciar formalmente uma eventual candidatura à Presidência, o ministro esquivou-se. "Não faz o menor sentido assinar um documento desses, porque muitas pessoas já assinaram e depois rasgaram", disse.Na entrevista ao programa ‘Roda Viva’, da TV Cultura, Moro também recusou fazer críticas a Jair Bolsonaro, alegando que isso feriria a hierarquia, ou comentar denúncias de irregularidades contra outros ministros, justificando que não cabe ao ministro da Justiça fazer comentários políticos.Sondagens recentes indicaram que Sérgio Moro tem 23 pontos de aprovação popular a mais do que o presidente Jair Bolsonaro. O ex-juiz foi também considerado numa outra sondagem como o político mais confiável do Brasil.