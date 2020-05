Sérgio Moro pressiona para investigar Bolsonaro

O ex-ministro brasileiro da Justiça, Sérgio Moro, que deixou o cargo em abril denunciando ingerência ilegal de Jair Bolsonaro na Polícia Federal (PF), exigiu o esclarecimento total de novas denúncias de relação indevida entre o presidente e aquela corporação, que acusam a PF de ter adiado uma operação em 2018 para ajudar a eleição de Bolsonaro.Nas redes sociais, Sérgio Moro disse esta terça-feira esperar que "os factos revelados, com coragem, pelo empresário Paulo Marinho sejam totalmente esclarecidos". As denúncias feitas por Marinho, que cedeu a própria casa no Rio de Janeiro para sediar a campanha de Bolsonaro em 2018, revelam que o atual presidente já nessa altura receberia informações privilegiadas da PF.Numa entrevista, Marinho denunciou que um delegado da Polícia Federal avisou o então deputado regional Flávio Bolsonaro, um dos filhos de Jair Bolsonaro, de que a PF ia lançar uma operação anticorrupção que envolvia vários assessores seus e que deveria demiti-los para se proteger. O informante terá dito também que iria adiar a operação para não prejudicar a eleição de Jair Bolsonaro, que tinha vencido a primeira volta e era favorito para a segunda, e que tinha como principal bandeira o combate à corrupção.A Polícia Federal e o juiz que presidia à investigação já reconheceram que a operação, prevista para ocorrer entre a primeira e a segunda voltas das presidenciais, foi adiada, mas, alegam que foi por motivos operacionais e não para favorecer Bolsonaro. O Ministério Público e a PF abriram esta semana investigações sobre o suposto aviso da operação a Flávio Bolsonaro, o qual enfrenta uma outra investigação, por ter montado no seu gabinete de deputado regional no Rio de Janeiro um esquema de corrupção que obrigava os assessores a devolverem-lhe a maior parte dos ordenados que recebiam.Jair Bolsonaro, que poderá ser atingido pelas denúncias do ex-aliado Paulo Marinho, já está a ser investigado por ordem do Supremo Tribunal Federal, que mandou apurar as acusações feitas por Sérgio Moro de que o presidente interveio na Polícia Federal exatamente para proteger os filhos de investigações.Paulo Marinho solicitou proteção policial para ele e para a família por estar a receber ameaças de morte depois de ter feito as denúncias, situação comum a outras pessoas que fizeram acusações ao clã Bolsonaro.