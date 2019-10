Série de explosões numa empresa de gás faz vários mortos no Brasil

Uma sucessão de explosões numa empresa que fabrica gás de oxigénio e acetileno deixou esta terça-feira várias pessoas mortas na cidade de Boa Vista, capital do estado brasileiro de Roraima, no extremo norte do país. A empresa fica no bairro São Vicente, e lojas e residência em redor foram atingidas.

A estimativa provisória é de que a tragédia tenha deixado entre quatro a cinco pessoas mortas. Três delas seriam funcionários da empresa e as outras duas seriam visitantes, mas os números no final da tarde desta terça-feira ainda eram inconsistentes.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, Jean Cláudio Hermógenes, o número exato de vítimas fatais só será conhecido provavelmente esta quarta-feira, pois não há condições de entrar nas instalações da fábrica. Segundo ele, é preciso resfriar toda a estrutura, e, por causa do acetileno, o produto mais perigoso manuseado na fábrica, será necessário respeitar um isolamento de 24 horas no local e numa área de segurança em redor, pois durante esse periodo há risco de novas explosões.

Pessoas em lojas vizinhas à fábrica foram atingidas e precisaram ser levadas para o Hospital Regional de Roraima, também em Boa Vista. Porém, ainda de acordo com os bombeiros, nenhum dos feridos corre risco de vida.

As explosões, pelo menos três no espaço de vários minutos, ocorreram provavelmente após um presumível vazamento, quando os funcionários da empresa manuseavam ou transportavam algum dos cilindros onde os gases eram acondicionados para serem entregues aos compradores, estimam os bombeiros. Após o sinistro todas as casas e lojas numa vasta área em redor da fábrica foram esvaziadas por razões de segurança e as ruas interditadas.