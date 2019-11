Serviço britânico dá a agentes "imunidade" legal para cometer crimes como tortura

O Serviço de Segurança Britânico, mais conhecido por MI5, está a implementar uma política parcialmente secreta que permite que agentes participem em crimes graves, incluindo tortura e assassinato.Segundo avança o jornal The Guardian, esses agentes têm "imunidade" legal para participarem nesses mesmos crimes sem terem de reportá-los às autoridades.De acordo com o único órgão judicial que ouve denúncias sobre serviços de informação e vigilância, o Investigatory Powers Tribunal, esta política é "ilegal" e potencialmente perigosa, podendo esconder crimes hediondos, tais como "torturas" e "homicídios".Esta política surge um ano depois do governo britânico ter confirmado a existência de um documento secreto com o nome "Third Directive", que foi assinado pelo antigo primeiro-ministro David Cameron em como se autorizavam agentes a participar em crimes.Vários grupos em defesa dos direitos humanos contestam esta legalidade de cometer crimes como tortura.