Serviço de Segurança ucraniano apresenta queixa criminal contra oligarca russo

O Serviço de Segurança ucraniano apresentou em Kiev uma queixa criminal contra o oligarca russo Mikhail Fridman por envolvimento no financiamento da invasão da Rússia da Ucrânia, anunciou esta terça-feira a entidade no Telegram.

"O Serviço de Segurança documentou as atividades criminosas do oligarca russo Mikhail Fridman, que está envolvido no financiamento da guerra contra a Ucrânia. Desde o início da invasão em grande escala da Rússia, ele 'despejou' cerca de dois mil milhões de rublos [19 milhões de euros ao câmbio atual] em várias fábricas militares no país agressor", segundo um relatório consultado pela Ukrinform.

Entre elas está a Fábrica de Munições de Tula, que produz cartuchos, bem como a Yalamov Ural, que fabrica equipamentos de alta tecnologia para aviões de guerra e helicópteros russos.