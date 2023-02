Serviço Nacional de Saúde britânico paga medicamento mais caro do mundo para curar bebé com doença mortal

Teddi Shaw, uma bebé de 19 meses diagnosticada com uma doença genética hereditária e mortal, vai poder viver uma vida normal graças a uma terapia genética que vai passar a ser paga pelo Serviço Nacional de Saúde britânico, informa o The Guardian.



O Serviço Nacional de Saúde britânico chegou a um acordo com a farmacêutica Orchard Therapeutics para conseguir um desconto de três milhões de euros no medicamento mais caro do mundo. Assim, os pacientes com leucodistrofia metacromática, uma doença que ocorre quando o corpo não consegue decompor algum lípido por não ter enzimas suficientes, vão conseguir ter acesso ao medicamento através do Serviço Nacional de Saúde.

"É um momento de esperança para os pais e crianças com doenças terríveis. Podem agora receber o tratamento adequado no Serviço Nacional de Saúde britânico", disse Amanda Pritchard, diretora do serviço.

Por ano nascem em Inglaterra cerca de cinco crianças com leucodistrofia metacromática. Quando a doença começa antes dos 30 meses de vida, as crianças acabam por morrer entre os cinco e os oito anos. Se esta condição tiver início após os 30 meses e os seis anos há uma esperança de vida entre os 10 e os 20 anos.