Serviços secretos de Seul consideram filha de Kim Jong-un "sucessora mais provável"

O chefe do Serviço Nacional de Inteligência (NIS, na sigla em inglês) indigitado da Coreia do Sul disse esta quinta-feira que considera a filha do líder norte-coreano Kim Jong-un a "sucessora mais provável".

"Com base na análise das suas atividades públicas e no nível de respeito que lhe foi demonstrado no Norte desde a primeira aparição pública, [a filha] Kim Ju-ae parece ser a sucessora mais provável", afirmou Cho, durante uma audição parlamentar perante a comissão encarregue de ratificar a sua nomeação no NIS.

Ainda assim, Cho disse que o NIS deixa em aberto todas as possibilidades sobre a sucessão do regime de Kim, uma vez que o atual líder ainda é jovem - acredita-se que tenha 41 anos - e não parece ter problemas de saúde graves, havendo muitas outras variáveis, incluindo a existência de mais filhos de Kim Jong-un.