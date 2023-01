Serviços Secretos do Irão prendem vários membros de rede vinculada à oposição

O Ministério da Informação do Irão revelou esta segunda-feira ter identificado e detido vários membros da maior rede de financiamento e de fornecimento de equipamentos operacionais grupo de oposição Mujahedin Jalq.

Em comunicado, os serviços secretos iranianos adiantaram ter detido seis dos principais membros da rede, além de dez outros operacionais.

"Esta vasta rede era responsável pela transferência de dinheiro do exterior com métodos sofisticados de lavagem de dinheiro e fornecia vários equipamentos para os grupos operacionais terroristas Monafeghin [referindo-se aos Mujahedin Jalq]", um grupo integrado no Conselho Nacional de Resistência da oposição do Irão, com sede em Paris e designado como terrorista por Teerão, alega-se no comunicado.