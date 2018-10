Serviços secretos negam existência de pacote suspeito dirigido à Casa Branca

Os serviços secretos norte-americanos, encarregados da segurança do Presidente e seu círculo próximo, negou esta quarta-feira que tenha sido interceptado um pacote suspeito dirigido à Casa Branca, como noticiou a estação televisiva CNN.

"As notícias da imprensa sobre um terceiro pacote intercetado que era dirigido à Casa Branca são incorretos", indicaram os serviços secretos na sua conta oficial da rede social Twitter.





CLARIFICATION: At this time the Secret Service has intercepted TWO suspicious packages - one in NY and one in D.C. Reports of a third intercepted package addressed to the WH are incorrect. We refer media to our statement: https://t.co/lJdTn04KmI