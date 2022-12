Sérvios do Kosovo retiram barricadas mas passagens fronteiriças continuam fechadas

Os sérvios do norte do Kosovo concluíram esta sexta-feira a retirada das barricadas que mantinham há semanas em protesto contra o Governo de Pristina, mas as passagens fronteiriças com a Sérvia de Jarinje e Brjnak continuam fechadas, segundo media locais.

A rádio e televisão estatais e também o portal de notícias Kosovo on Line confirmaram a retirada das barricadas nas cidades de maioria sérvia, com exceção de dois camiões incendiados entre quarta e quinta-feira no norte de Mitrovica, e que ainda se encontram no meio da estrada.

O levantamento total das barricadas, erguidas em protesto por uma alegada política discriminatória do governo kosovar contra a minoria sérvia, confirma algum alívio da tensão na região após um dos confrontos mais perigosos dos últimos anos entre o Kosovo e a Sérvia.