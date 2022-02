Dois jovens foram resgatados de um lago gelado, nos EUA, durante uma sessão de treino dos bombeiros.Tudo aconteceu no Lago Creve Coeur, quando duas pessoas foram avistadas a correr no gelo durante uma sessão de treino do grupo de bombeiros de Maryland Heights. O que era um simples treino transformou-se rapidamente num resgate real depois de o gelo se ter partido e ter 'engolido' dois jovens.Nas imagens divulgadas pelo grupo é possível ver o salvamento dos adolescentes.