Sete assaltantes mortos em cerco pela polícia do estado brasileiro de Goiás

Sete supostos criminosos foram mortos a tiro pela polícia de Goiás na noite desta terça-feira, numa propriedade rural no município de Novo Gama, no interior daquele estado brasileiro, vizinho a Brasília.



Segundo a polícia, todos os mortos faziam parte de um grupo especializado em roubos a bancos e a praças de portagens e iriam desencadear uma nova ação em poucas horas.

Ainda de acordo com a versão oficial, os criminosos estavam reunidos na pequena quinta na área rural de Novo Gama a preparar um assalto à grande praça de portagens localizada na cidade vizinha, Cristalina, também no estado de Goiás, mas muito perto de Brasília.



Além de roubarem todas as cabines da praça de portagens, os criminosos pretendiam explodir e roubar também o cofre onde os valores maiores são guardados.

Helicópteros da polícia de Brasília ajudaram os agentes de Goiás na busca pelo esconderijo dos alegados assaltantes, que eram em número maior do que os que foram mortos.



A polícia diz que, ao perceberem o cerco, os assaltantes abriram fogo, tentando abrir caminho à bala, e que os agentes responderam da mesma forma, iniciando-se um intenso tiroteio que só terminou com a morte de sete assaltantes e a fuga dos outros, em número ainda não esclarecido.

Na propriedade, os agentes encontraram quatro carros roubados usados pela quadrilha, 11 armas de diferentes calibres, entre elas espingardas militares, e uma grande quantidade de explosivos que foram detonados ali mesmo pela polícia. Esta quarta-feira, agentes por terra, dentro da mata, e em helicópteros procuravam os criminosos que conseguiram furar o cerco e fugir.