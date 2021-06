Sete crianças abandonadas ao cuidado de adolescente de 13 anos em ‘casa dos horrores’ no Brasil

Sete crianças e um adolescente de 13 anos foram encontradas pela polícia numa casa em Macapá, no Brasil, nuas, desnutridas, sujas e encarceradas.



O caso remonta a 5 de junho quando as autoridades começaram a receber denúncias anónimas. Os sete menores, um dos quais sofre autismo, estavam ao cuidado da adolescente de 13 anos que é tia das crianças encontradas.





O local onde estavam trancadas estas crianças não tinha condições de higiene, não tinha água canalizada, comida, fogão ou frigorífico.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, as crianças sofriam ainda com anemia e gripe. A adolescente encarregue de cuidar destas crianças tinha sido instruída pelas irmãs para dizer que tinha 17 anos se fosse confrontada pelas autoridades.

A polícia local afirma que recebeu denúncias anónimas sobre a situação e, chegado ao local, contou com a ajuda de vizinhos que serraram as grades de metal para chegar até estes meninos. Todos receberam assistência médica.

Inicialmente, as autoridades tentaram contactar as mães, mas sem sucesso. Só mais tarde é que estas entraram em contacto com os serviços de proteção de crianças para as reaverem, mas foram consideradas inaptas. O mesmo sucedeu com os avós e os pais.

As sete crianças estão internadas e a polícia está a investigar o caso.