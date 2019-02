Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sete crianças morrem em incêndio numa habitação no Canadá

Centro comunitário de Halifax, no Canadá, avança que a família é de origem síria.

18:55

Sete crianças da mesma família morreram esta terça-feira na sequência de um incêndio numa casa em Halifax, no Canadá, segundo avança a Reuters.



Para além das mortes registadas, tanto um homem como uma mulher foram transportados para o hospital com ferimentos, o primeiro dos quais em estado crítico, de acordo com a polícia canadiana.



Segundo avança o Centro comunitário de Halifax, no Canadá, a família é de origem síria.



De acordo com uma testemunha, as idades das vítimas mortais estão compreendidas entre os três meses e os 17 anos.