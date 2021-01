Ansioso por férias? Sete destinos que deve adicionar à lista de viagens pós-pandemia

Em 2020 os planos feitos para viajar tiveram que ser cancelados ou suspensos devido à pandemia da Covid-19, com a chegada da vacina contra o coronavírus vem também a esperança de retomar a vida normal e de viajar.



Posto isto, se tem vontade de viajar mas não sabe por onde começar, aqui apresentamos uma lista de locais sugeridos pelo jornal britânico DailyStar para o ajudar a perceber por onde começar. A lista tem destinos desde

1. Se tem saudades do tempo quente e dos passeios à beira mar o Rio de Janeiro, no Brasil, pode ser uma opção para si.



2. Se por outro lado precisa de respirar o ar puro da natureza e apreciar o verde de grandes campos a cidade Sapa, no Vietnam, tem tudo o que precisa.



3. O Grande Barreira de Corais, na Austrália onde pode conhecer a maior massa de coral do mundo, é uma opção se gosta de mergulho.



4. Se gosta do tempo frio, mas ainda assim dá prioridade ao descanso e à natureza o The Blue Lagoon, na Islândia, é o spa geotérmico com uma grande piscina naturalmente aquecida e rodeada por campos de lava pontilhados por rochas vulcânicas pretas.



5. No Serengeti, na Tanzânia consegue estar em contacto com inúmeras espécies de animais. Este destino é para os mais aventureiros.



6. Se está com vontade de esquecer a pandemia e se divertir como nunca a cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos da América oferece-lhe um monte de diversões.



7. E por fim, conheça a cidade Lyon, em França, e descubra a arte pintoresca que invade as suas ruas.