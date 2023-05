A Procissão do Rei é o primeiro ponto alto das cerimónias de coroação de Carlos III, que se realizam no próximo sábado, em Londres.



A viagem do casal real entre o Palácio de Buckingham e a Abadia de Westminster começa pelas 11h00 e será efetuada na carruagem do Jubileu de Diamante, puxada por seis cavalos Windsor Grey.









Ver comentários