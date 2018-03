Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sete militares americanos morrem em queda de helicóptero no Iraque

Não houve quaisquer sobreviventes do acidente aéreo.

11:45

Sete militares norte-americanos morreram na sequência da queda de um helicóptero na província de Anbar, no Iraque. Não há registo de sobreviventes.



O acidente ocorreu na passada quinta-feira. As autoridades acreditam que o helicóptero caiu devido a uma falha mecânica.



De acordo com a CNN, a tripulação de um outro helicóptero que seguia uma rota semelhante, lado a lado, não detetou quaisquer sinais suspeitos de avaria ou de fumo.



A aeronava tratava-se de um helicóptero HH-60 Pave Hawk que não se encontrava em missão na altura.