Sete militares feridos em colisão de fragata norueguesa com um petroleiro

Navio de guerra teve de ser encalhado num baixio para não afundar.

Por Sérgio A. Vitorino | 08.11.18

Uma fragata da marinha da Noruega colidiu na madrugada desta quinta-feira contra um petroleiro, junto a Bergen, e do acidente resultaram pelo menos sete militares feridos e danos muito graves do navio de guerra, que teve de ser encalhado num baixio para não afundar. A fragata tomou muita água e está totalmente adornada e tombada para bombordo, onde recebeu um grande rombo.

A fragata, a Helge Ingstad, uma das mais recentes e modernas das marinhas europeias, tinha terminado o exercício da Nato Trident Junctre 2018 e encontrava-se a fazer treino de navegação nos fiordes. A fragata portuguesa Corte-Real, que estava na mesma força que a Helge Ingstad (a SNMG1 da Nato), encontrava-se à hora do acidente a mais de 40 milhas do local. Está "em segurança" a navegar para a Irlanda, próximo porto de paragem previsto, disse ao CM fonte militar portuguesa.

Está em curso uma investigação para apurar as razões da falha quase catastrófica para uma fragata da classe Aegis, com os sensores mais modernos do mundo e que custa perto de mil milhões de euros.

A tripulação, composta por 137 militares, foi retirada do navio.

A Noruega opera cinco fragatas da mesma classe, sendo as mais modernas da sua frota. Foram construídas em Ferrol, Espanha, pela Navantia, num investimento de 2,2 mil milhões de euros. A Helge Ingstad foi a quarta a sair do estaleiro e entrou ao serviço em setembro de 2009. Tem 134 metros de comprimento, dezenas de misseis e torpedos e um helicóptero.

O petroleiro tinha deixado o terminal de Equinor Sture com uma carga de crude. Não terá sofrido nenhum rombo mas regressou ao porto. Os 23 tripulantes estão ilesos.