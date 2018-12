Sete mortos em assalto a bancos com uso de escudo humano no Brasil

Houve confronto com a polícia após assaltos simultâneos a dois bancos e uma agência de lotaria.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 09:48

Um novo episódio de assalto a bancos com o uso pelos criminosos de clientes como escudo humano para evitar a ação da polícia terminou com um banho de sangue na pequena cidade brasileira de Ibiraiaras, no estado do Rio Grande do Sul. No confronto com a polícia após os assaltos simultâneos a dois bancos e uma agência de lotaria, sete pessoas foram mortas, entre elas um dos reféns.

O confronto entre a polícia e o numeroso grupo de criminosos aconteceu quando os assaltantes iniciaram a fuga em vários veículos, levando funcionários de um dos bancos como reféns. Além de seis criminosos, foi atingido mortalmente também o sub-gerente da agência do Banco do Brasil na cidade, Rodrigo Mocelin da Silva.



Rodrigo, de 37 anos, tinha sido transferido para aquela agência há menos de um mês e foi levado pelos criminosos para tentarem inibir uma ação dos agentes, que no entanto decidiram agir. Ainda não se sabe se o sub-gerente, que deixa viúva e filhos, foi morto acidentalmente pela polícia ou executado pelos assaltantes.



Os criminosos, armados com fuzis de guerra e sub-metralhadoras, assaltaram ao mesmo tempo as duas agências bancárias e a da lotaria, que também recebe pagamento de contas, em plena luz do dia, a meio da tarde. Clientes e transeuntes foram obrigados pelos assaltantes a fazer um escudo humano que atravessava de um lado ao outro a rua onde ficam as três agências, impedindo qualquer ato da polícia enquanto os assaltos eram levados a cabo.

Quando os roubos foram concluídos e parecia que tudo iria terminar bem para os habitantes da pacata cidade, que tem sete mil moradores, a polícia interveio. Além dos seis assaltantes mortos, um sétimo foi preso num carro repleto de armas e com parte do dinheiro roubado, enquanto o restante foi levado pelos bandidos que conseguiram fugir.