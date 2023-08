Sete mortos em ataque terrorista na Síria

Um ataque liderado pelo grupo jihadista Daesh contra um comboio de camiões cisterna que transportavam combustível na Síria matou esta terça-feira sete pessoas, incluindo cinco soldados sírios, de acordo com uma ONG.

Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), o ataque ocorreu numa área de deserto sob o controlo do Governo sírio, localizada na província de Hama, no centro do país.

A ONG referiu que os membros do Daesh atacaram um comboio de vários camiões cisterna protegidos pelo exército, matando cinco soldados e dois motoristas.