Sete mulheres raptadas e torturadas por "bruxaria" em aldeia

Sete mulheres peruanas foram sequestradas e torturadas durante duas semanas após terem sido acusadas de "praticar bruxaria". O caso ocorreu depois de vários moradores da aldeia de Chillia, no Peru, terem adoecido misteriosamente. De acordo com a France Presse, as mulheres foram capturadas por "patrulhas camponesas" no dia 29 de junho."Foram detidas por bruxaria", revelou a Provedora dos Direitos Humanos peruana, Eliana Revollar.As mulheres, com idades entre os 43 e os 70 anos, foram libertadas esta terça-feira após terem sido publicados vídeos que mostravam as vítimas a ser agredidas violentamente. As agressões tinham como objetivo obrigar as mulheres a confessar os alegados crimes.

O chefe do gabinete do Provedor de Justiça, José Luis Aguero, revelou que os sequestradores "despiam" as vítimas e "chicoteavam-nas". As mulheres foram libertadas após assinarem um documento onde concordaram em não revelar a identidade dos raptores.



