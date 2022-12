Sete portugueses retidos no Peru estão de regresso a Portugal

Os sete médicos recém-formados que estavam retidos no Peru estão de regresso a Portugal. "Seis partiram de Lima com destino a Madrid e um vai aterrar em Paris. Ainda não sabem como proceder na última etapa até Portugal. Ou regressam de avião ou de autocarro", explicou ao Correio da Manhã o pai de um dos portugueses."Não há por isso uma hora certa para chegarem a Portugal, mas esperamos que no máximo amanhã (terça-feira) já cá estejam", complementou.Recorde-se que o grupo de amigos da Universidade de Coimbra estava de férias no Peru quando eclodiram as manifestações contra a destituição e detenção do antigo presidente Pedro Castillo.Os confrontos já fizeram, pelo menos, 26 mortes e centenas de feridos. Ainda há dezenas de portugueses retidos naquele País.