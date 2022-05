Setor dos serviços na China cai para nível mais baixo desde início da pandemia

A atividade no setor dos serviços da China caiu em abril para o nível mais fraco desde o início da pandemia, segundo um indicador elaborado pelo setor privado, refletindo o impacto das medidas antiepidémicas.

Os dados aumentam a evidência de que a economia da China desacelerou acentuadamente, no mês passado, quando as autoridades impuseram amplas restrições nas principais cidades do país, incluindo em Xangai e Pequim.

Uma outra pesquisa, que abrangeu quase 400 empresas europeias que operam na China, concluiu que pouco menos de um quarto está a reconsiderar os planos de investimento no país, já que as medidas restritivas para combater a propagação da covid-19 atingiram as suas cadeias de fornecimento, funcionários e receitas.